Tanzen und beschwingt den Sommer erleben

Tänzer:innen aus aller Welt – von Afrika, Europa bis Asien bewegen von 6. bis 14. Juli Graz. Im Rahmen des Tanzfestivals Graz erhalten Sie die einzigartige Möglichkeit, viele unterschiedliche Tanzstile kennenzulernen. In Form von spannenden Workshops können Sie sich von Afro Fusion über Ballett mit Sead, dem Solisten aus dem Kosovo-Ballett, bis hin zu Heels/Vogue, der angesagteste Tanzstil der queeren Szene, und mutig, frech und provokativ mit Mira aus der Ukraine ausprobieren. Oder Sie entdecken Gaga, einen Tanzstil der weltbekannten Batsheva Dance Company, der jeden Anfänger in ein paar Stunden zum Tänzer macht. Wie wäre es mit Partnering und Kontaktimprovisation mit dem wohl im Tanz angesagtesten Amerikaner Frey Faust? Und verpassen Sie nicht das Inklusive Körpertheater mit Evgeny Kozlov. Mitmachen können alle – ab dem 10. bis zum 99. Lebensjahr, die Lust haben, den Tanz mit all seinen Facetten zu genießen – vom mutigen Beginner bis hin zum Profi.

Gewinnspiel

Wir verlosen insgesamt 12 Workshop-Plätze: