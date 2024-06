Eine Liebeserklärung ans Älterwerden

Älterwerden ist nichts für Feiglinge! Das weiß auch der bekannte Autor Alfred Mettnitzer. Als erfahrener Seelsorger und Psychotherapeut kennt er alle Facetten des Lebens – von der Begeisterung der Jugend bis hin zu den Herausforderungen und Glücksmomenten des Älterwerdens.

In diesem Buch nimmt er uns mit auf die Suche nach all den Möglichkeiten, die Zeit zu veredeln und das Älterwerden zu genießen. Er erzählt auf humorvolle und pointierte Weise in sehr persönlichen Geschichten von Menschen, denen das gelungen ist – durch die Kraft der Begegnung und den Mut, sich mit Anderen auseinanderzusetzen, durch die Fähigkeit zu verzeihen und die Offenheit bis zuletzt zu wachsen. Eine zutiefst persönliche Liebeserklärung an das Älterwerden, das Miteinander, die Achtsamkeit und die heilsame Wirkung spiritueller Erfahrungen. Mettnitzer beschenkt die Leser:innen mit einem Buch, das dazu ermutigt, die Angst zu überwinden und bis zum letzten Atemzug Glück und Sinn im Leben zu suchen. Arnold Mettnitzer ist nach einer Lehranalyse bei Erwin Ringel und der Ausbildung zum Psychotherapeuten seit 1996 Psychotherapeut in freier Praxis in Wien. Davor war der Theologe jahrelang Seelsorger in der Diözese Gurk-Klagenfurt.

