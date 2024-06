Die ultimative Funsport-Challenge für zwei

In der Parktherme Bad Radkersburg steht in diesem Sommer neben Entspannung & Relaxen auch Wasseraction am Programm! Denn beim bereits 4. Parktherme Aquathlon – powered by JUFA Hotels – am 13. Juli können sich Badenixen, Wassermänner und Sonntagskrauler wieder der ultimativen sportlichen Herausforderung stellen. Zweierteams bewältigen einen Funsport-Parcours im und rund ums Wasser, bei dem – mit viel Spaß & Wasseraction – sportliche Challenges zu meistern sind. Auf die Teilnehmer:innen, die „Aquathlet:innen“, warten rutschige Hindernisse wie ein aufblasbarer Riesenparcours im 50-Meter-Sportbecken, Flamingorutschen und viele weitere Challenges mehr – hier sind Geschicklichkeit, Tempo und vor allem Teamgeist gefragt! So viel Einsatz und Action werden natürlich belohnt – alle Aquathlet:innen kommen in den Genuss freier Tageseintritte in die Parktherme sowie hochwertiger Starterpakete. Den besten Teams winken tolle Preise wie etwa Saisonkarten, Sparbücher oder ein Thermenurlaub für zwei.

Weitere Informationen zum Aquathlon und der Anmeldung dafür finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 3. Juli 2024