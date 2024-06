Die Freiheit des Tanzes!

Ob Anfänger oder leidenschaftlicher Tänzer: Alle haben die Möglichkeit, sich bei der 33. Internationalen Bühnenwerkstatt, präsentiert von Energie Steiermark, AVL, Cultural Foundation und Gall Pharma, zu erproben und die Freiheit des Tanzes kennenzulernen. Und sei es nur als Betrachter der vielfältigen Tanzperformances. Vom 4. bis 14. Juli haben Sie in Graz die Gelegenheit, lustvoll an unterschiedlichsten Workshops teilzunehmen – von Ballett, Gaga, Heels, Contemporary Dance, Afro Fusion bis hin zu Yoga. Worauf Sie sich freuen können: Die international preisgekrönte Cie James Wilton führt Sie mit „LORE“ in die heidnischen Mythen ein. Die Cie Bühnenwerkstatt/SubsTanz versetzt in „Four Seasonal“ (Choreografie: Evgeny Koslov, Zianghui Zeng) den Betrachter zu Soundscapes aus Vivaldis 4 Jahreszeiten, inmitten animierter Renaissancegemälde, in eine noch nie so erlebte Tanzinteraktion. Und in „Rhythms of 4 worlds“ laden uns der weltbekannte Butoh Tänzer Valentin Tszin, Sead Vuniqi, Solist des Kosovo-Balletts, Thabo L. Naha, der den Mythos der Erde Afrikas repräsentiert und der tanzgewaltige Alan Fuentes Guerra, zu einer introspektiven Tanzreise über die vier Kontinente: Afrika, Asien, Europa und die beiden Amerikas. Tomas Danielis, der extravagante Tänzer, stellt sich der neuen Technologie im Know-Center der TU-Graz.

Gewinnspiel

Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für ausgewählte Acts des Tanztheater Festivals Graz.

Tomas Danielis – „Normen und Formen: Flux Annotation“ am 4. 7. 2024, 20 Uhr, Know-Center TU Graz

SubsTanz & Bühnenwerkstatt –„Four Seasonal Stories“: 9. 7. 2024, 20 Uhr, Helmut List Halle Detroit

„Rhythms of 4 worlds – a dance journey across four continents”: 11. 7. 2024, 20 Uhr, Helmut List Halle Detroit

James Wilton Dance – „LORE“:, 13. 7. 2024, 20 Uhr, Helmut List Halle Detroit

Nähere Informationen unter: www.buehnenwerkstatt.at

Karten: tickets@ticketzentrum.at, buehnenwerkstatt.at

Teilnahmeschluss: 27. Juli 2024