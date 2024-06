Öblarn ist im Sommer wieder Bühne

Das wohl bekannteste Werk der Öblarner Heimatdichterin Paula Grogger, „Die Hochzeit“, feiert am Samstag, dem 6. Juli 2024, Premiere. Es folgt ein fulminanter Festspielsommer mit insgesamt elf Aufführungen in einem einzigartigen Ambiente. Im Mittelpunkt der Handlung steht Erzherzog Johann, der im Jahr 1821 als Brautführer des Pflegers zu Gstatt zu Gast im steirischen Öblarn war und die Hochzeit zu einer Begegnung mit seiner Herzensgeliebten Anna Plochl nutzte. Die Zuseher werden von den rund 300 Laiendarstellern in ein buntes Treiben am Öblarner Kirchplatz entführt. Die vielschichtigen Gespräche am Dorfplatz bieten Einblicke in die Themen und Herausforderungen der damaligen Zeit. Schon seit Monaten wird geprobt, getanzt, musiziert und gesungen. Regie führt wie schon 2018 der gebürtige Ennstaler Bernhard Wohlfahrter.

Weitere Informationen zu den Festspielen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 9. bzw. 16. Juli 2024.