Pordenone hat den Blues

Freuen Sie sich auf ein grandioses Line-up bei der diesjährigen Ausgabe des legendären Blues- Festival in Pordenone. Die Stadt in Friaul Julisch-Venetien ist im Juli wieder der Hotspot für alle Blues-Liebhaber:innen. Als Club-Mitglied können Sie je 20 Ticket sfür drei unvergessliche Konzerterlebnisse gewinnen.

Am 8. Juli erobern Rival Sons die Bühne des Festivals, dessen dynamischer Blues-Rock längst Kultstatus erreicht hat. Jay Buchanan (Gesang), Scott Holiday an der Gitarre, David Baste am Bass und Mike Miley am Schlagzeug bieten eine mitreißende Show mit allen Hits im Gepäck. Erleben Sie am 9. Juli die kraftvollen Klänge von Placebo, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus Alternative Rock und Blues, das Publikum bereits seit 20 Jahren begeistert und eine ganze Generation von Künstler:innen inspirierte. Mit mehr als 13 Millionen verkauften Alben zählen Sänger-Gitarrist Brian Molko und Bassist Stefan Olsdal zu den erfolgreichsten der Branche. Am 10 Juli wird als absolutes Highlight des Festivals Rock-Ikone Alice Cooper zu sehen sein, dessen unverwechselbarer Shock-Rock-Stil und spektakuläre Bühnenshow ein Erlebnis der Extraklasse garantieren.

Weitere Informationen zum Festival finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 26. Juni 2024.