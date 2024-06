Ein Sommer voller Stars in Güssing

Das einmalige Flair der Burg Güssing ist die perfekte Kulisse für vielfältige Kulturerlebnisse. Erleben Sie das einzigartige Ambiente des Kultur Sommer Güssing und gewinnen Sie Tickets für Christof Spörk und Eva Maria Marold.

Christof Spörk tritt am 4. Juli mit seinem Programm „Eiertanz“ auf und geht höchst humoristisch der Frage auf den Grund, woran es liegt, dass wir ständig herumeiern auf der Suche nach dem Glück. Warum wir optimieren, spezifizieren, evaluieren, adstringieren, sublimieren ... Sind wir wirklich so kompliziert oder ist uns nur fad im Schädl? Erleben Sie den Philosophen unter den Kabarettisten live!

Am 11. Juli überrascht Eva Maria Marold mit „Radikal inkonsequent“ wieder einmal mit ihrer Vielseitigkeit. Die gebürtige Burgenländerin, eine geborene Sängerin, entführt gebührend in die Welt, in der sie sich geborgen fühlt: die Welt der Musik. Mit ureigensten Interpretationen von A wie ABBA bis Z wie Zappa. Es wird musiziert, lamentiert, gelacht und nachgedacht. Begleitet wird Eva Maria Marold von Andi Pilhar am Keyboard und Goran Mikulec auf der Gitarre.

Teilnahmeschluss: 26. Juni 2024