Mit Bruckner in die neue Saison!

Im September beginnt die neue Saison zu Ehren eines Jubilars gleich mit einem Höhepunkt: Die armenische Nationalphilharmonie spielt Bruckners 9.! Außerdem kommt mit Daniel Müller-Schott einer der gefragtesten Cellisten nach Klagenfurt. Die Konzerte vom Musikverein Kärnten kann man einzeln oder auch zum Vorteilspreis als Abo erhalten. Ein Abo beinhaltet fünf Konzerte, weiters gibt es noch zwei Sonderkonzerte. Da der Musikverein wieder viele internationale Künstler nach Klagenfurt bringt, lautet das heurige Motto: Eine musikalische Reise um die Welt. In der neuen Saison werden auch 125 Jahre Konzerthaus Klagenfurt gefeiert. Ein ehrwürdiger Anlass also für ein Festkonzert der besonderen Klasse: „Messa da Requiem“ von Giuseppe Verdi – gespielt vom Orchestra Lorenzo Da Ponte der Monteverdi Venice Academy. In dieser Aufführung am 5. April 2025 ist auch der weltberühmte Bass/Bariton Ferruccio Furlanetto, eine Ikone der Opernwelt, im Konzerthaus Klagenfurt zu erleben.

Das ganze Programm für die neue Saison und alle Infos und Termine zu Konzerten erhalten Sie im Büro des Musikvereins im Konzerthaus Klagenfurt. Sichern Sie sich Ihr „Take 5 Abo“ schon jetzt und reservieren Sie sich so Ihren Stammplatz für fünf Konzerte!

