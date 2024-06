Viva la strada!

Das Festival La Strada Graz zeigt von 26. Juli bis 4. August ein vielfältiges Programm mit über 130 Vorstellungen im Theater, auf den Straßen und Plätzen der Stadt, in den Parks und an ungeahnten Orten.

Besonders freuen darf sich das Publikum auch dieses Jahr auf herausragende Produktionen des zeitgenössischen Zirkus. Die französisch-katalanische Gruppe Baro d’evel führt auf eine energiegeladene, farbenfrohe, aber auch nachdenkliche Reise in die Identität als Mensch, als Clown, als Akrobatin und als Tänzer – eine poetische Sinnsuche mit dem Titel „Qui som?“ (deutsch: Wer sind wir?). Der finnisch-französische Cirque Äital tritt im Grazer Augarten auf. Die Gruppe wird nicht nur ihre Wohnwägen aufstellen, sondern im Rahmen ihres Stücks „À Ciel Ouvert“ einen abenteuerlich-chaotischen Spielplatz (im doppelten Wortsinn) errichten, der Elemente des Bauernhofs, des Nomadenlagers und des traditionellen Dorfes verbindet und neu interpretiert. Die Frage ist hier nicht: Wer sind wir? Sondern: Wer sind diese Menschen und was um Himmels willen machen sie hier? Eine wunderbar chaotische Erzählung voll Komik und Melancholie.

Teilnahmeschluss: 8. Juli 2024.