Mit der Steiermark-Card in Ihrer Tasche kommt garantiert keine Langeweile auf. 177 Ausflugsziele für Groß und Klein warten darauf, entdeckt zu werden. Und obendrauf gibt es auch noch 30 Prozent Rabatt bei 24 Steiermark-Card-Bonuspartnern. Vom Museum-Besuch über die Burg-Besichtigung bis zum Freizeitbad ist alles dabei, was Freude macht. Und Freude macht auch das exklusive Gewinnspiel, bei dem Sie einzigartige Erlebnisse bei Partnern der Steiermark-Card gewinnen können. Zum Beispiel eine Führung durch das Schloss Eggenberg bei Kerzenlicht, einen Brotbackkurs beim RETTER Bio Gut oder eine Rentier-Safari am Grünen See. Für Thermen-Fans gibt es zum Beispiel einen ganzen Thermentag inkl. Sommerfest in der Therme der Ruhe Bad Gleichenberg, einmal „Quellengenuss pur“ in der Heiltherme Bad Waltersdorf inkl. Doppelliege im Pavillon, Obstteller, Getränke und Eisbecher oder eine Eintrittskarte zum Schaffelbad-Clubbing by Lillet im Thermenresort Loipersdorf zu gewinnen. Auch eine Führung und Verkostung durch das House of Whiskey, Gin and Rum von David Gölles oder ein Gutschein für eine Erlebnistour in der Manufaktur Gölles wird verlost. Und das ist noch längst nicht alles!

Gewinnspiel

Gewinnen Sie bei folgenden Ausflugszielen bzw. Bonuspartnern der Steiermark Card (Achtung: unterschiedliche Teilnahmeschlüsse):