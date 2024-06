Ein italienischer Komödien-Klassiker im Schloss Porcia

Unvergesslich der Film aus den 1960ern mit Sophia Loren und Marcello Mastrioianni als Filomena und Domenico, doch auch die temperamentvolle Theaterfassung unter der Regie von Markus Kupferblum verspricht einen äußerst vergnüglichen Abend im prächtigen Schloss Porcia. Platz an der Seite des Mannes, den sie liebt und der sie liebt. Seine Liebe allerdings mit den Einschränkungen, die ihm seiner Meinung nach als Mann zustehen. Warum also nicht sterben – um dann rechtzeitig dem Totengräber von der Schaufel zu springen, um zu leben? Die einstige Prostituierte aus Sizilien und der aalglatte römische Geschäftsmann lieben und leben und streiten und kämpfen miteinander auf sehr italienisch saftige Weise. Wir sehen atemloszu, ein wenig neidig über so viel Lebensintensität und Italianità.

Teilnahmeschluss: 30. Juni 2024