„Würde“ als diskussionswürdiges Stück

Michael Wegers neues Stück nimmt sich eines schwierigen Themas an, behandelt es auf verständliche und respektvolle Weise und ist dadurch in bestem Sinne diskussionswürdig. Gewinnen Sie als Clubmitglied 40 x 2 Plätze für die Vorstellung am 25. September in Villach.

SIE ist eine anerkannte Pharmaforscherin. Sie hat ein Sterbemittel entwickelt, das einen schmerzfreien und glücklichen Tod garantiert. Sie hat es online zum Selbstkostenpreis vertrieben. Sie wurde gefasst, inhaftiert und wegen strafbarer Sterbehilfe sowie Anstiftung zur Massenselbsttötung angeklagt.

ER ist ihr Pflichtverteidiger. Zu Beginn verurteilt er sie ebenso wie die breite Öffentlichkeit. Im Verlauf übernimmt er in unterschiedlichen Rollen Pro- und Contrastimmen. Ein schwerwiegender Befund belehrt ihn eines Besseren. Sein Ende gerät zu einem beherzten Plädoyer für selbstbestimmtes Sterben.