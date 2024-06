Der Musikverein Kärnten lädt am 31. Juli zu einem besonderen musikalischen Abend in die St. Veiter Blumenhalle. Unter dem Motto „Marco Polo“ kommen Sie in den Genuss einer klangvollen Reise in den Fernen Osten. Und darüber hinaus. Das Chinesische Nationalorchester aus Ningbo, das sich gerade auf großer Europatournee befindet und das Publikum mit der Magie und Vielfalt der chinesischen Musiktradition begeistert, ist in Kärnten zu Gast. Es spielt bei diesem Konzert die Filmmusik des Films „Marco Polo“ von Ennio Morricone. Außerdem ein Konzert für Pipa, ein klassisches chinesisches Instrument und Orchester.

Auch im Programm: Beethovens Symphony No. 7 in A Op.92. Und so spannt sich der Bogen über die Weiten der Kontinente und die Zuhörerinnen und Zuhörer erleben eine kraftvolle Demonstration, wie sehr Musik über alle Grenzen hinweg verbindet und für Verständigung sorgt. Die St. Veiter Blumenhalle bietet ein stimmungsvolles Ambiente für diese musikalische Weltreise.