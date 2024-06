Die Steiermark im Blick der Kunst

Aktuell, disruptiv und interdisziplinär startet der Steirische Herbst heuer mit einem dichten Eröffnungsprogramm und stellt das „Vaterland“ zur offenen Diskussion. Das Festival für zeitgenössische Kunst bespielt mit Auftragswerken internationaler Künstler:innen die Neue Galerie Graz, das Forum Stadtpark und weitere Locations. Neben Performances, Ausstellungen, Theater- und Musikproduktionen stehen auch dieses Jahr wieder das Herbstkabarett, die Diskursreihe Ideen sowie das Literaturfestival Out of Joint und das ORF Musikprotokoll am Programm. Komplettiert wird das Kunstfestival durch Beiträge der zahlreichen Partnerinstitutionen in Graz und der Steiermark und einem umfangreichen Vermittlungsangebot

Teilnahmeschluss: 4. September 2024