In der Südsteiermark schmeckt das Leben

Willkommen in der bezaubernden Südsteiermark! Gewinnen Sie anlässlich der Steirischen Roas in Kitzeck eine wunderbare Zeit voller Eindrücke, Natur, Kultur und Genuss. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Zeitraum Juni bis August 2024. Somit haben Sie die Möglichkeit, schöne Tage in traumhafter Kulisse zu genießen.

Die Tourismusregion mit den beiden Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg lädt ein, die Schönheit und Vielfalt der Südsteiermark zu entdecken. Mit ihren drei malerischen Weinstraßen – Südsteirische-, Sausaler- und Schilcher-Weinstraße – erleben Sie die Region von ihrer schönsten Seite.

Zwischen sanften Almen und hügeligen Weinbergen lassen sich die unterschiedlichen Naturlandschaften und kulturellen Schätze entdecken. Die Genusswanderwege und Radtouren sowie das vielseitige Kunst- und Kulturangebot in Verbindung mit der einzigartigen Kulinarik und dem ausgezeichneten Wein der Region laden zum Verweilen ein.