Im feschen Gwand zur Steirischen Roas

Bereits zum sechsten Mal macht sich die Steirische Roas, präsentiert von der Kleinen Zeitung, auf Wanderschaft.

Nach einem mehr als gelungenen Auftakt der diesjährigen „Roas“ mit knapp 5000 Besuchern in Ligist und Bad Loipersdorf geht es weiter nach Kitzeck, Lassing, Schladming und Kalwang, wo Musikanten, Sänger, Volkstänzer, Mundartdichter und Kunsthandwerker auf regionale Kulinarik treffen.



Tracht spielt bei dieser Veranstaltungsreihe natürlich auch eine besonders große Rolle. Die Steiermark als das Trachtenbundesland schlechthin verfügt mit rund 315 Frauentrachten und über 100 Männertrachten über eine bunte Vielfalt an regional geprägten Ausführungen. Mit dem Steirischen Heimatwerk gibt es in Graz die erste Adresse für handgefertigte Dirndl und Lederhosen. Als Club-Mitglied können Sie eines der begehrten Stücke gewinnen. Also: Mitmachen und auf zur Steirischen Roas!

Teilnahmeschluss: 28. September 2024