Das Mölltaler Geschichtenfestival ist heuer in seinem 9. Jahr. Ab dem 6. September 2024 werden die Autorinnen und Autoren die von einer Jury gekürten Geschichten in Möllbrücke, Mallnitz, Winklern und am Mölltaler Gletscher präsentieren. Die Preisverleihung mit der Verleihung des „Literaturpreises des Landes Kärnten für Kurzgeschichten“ und der Mölltaler SchreibAdern findet am 28. September 2024 in Mühldorf statt.

In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto „Jetzt“. In diesem Wort, in diesem Gefühl liegt das gesamte Potenzial der Menschheit. „Jetzt“ kann aber auch als kontinuierlicher Prozess verstanden werden, in dem in jedem Augenblick die Welt zu einer neuen Dimension adaptiert wird. Die besten 33 Geschichten des Wettbewerbs erscheinen auch in einer Anthologie. Dieses 9. Buch des Mölltaler Geschichten Festivals, herausgegeben vom Verlag Anton Pustet, wird bei der Preisverleihung vorgestellt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 1. September 2024