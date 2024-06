Das Konzept ist aus den vergangenen DonnerSzenen-Sommern bekannt und bewährt: An acht Donnerstagen im Juli und August werden pro Abend fünf Höfe in Klagenfurt mit je drei Kurzkonzerten in drei Teilen bespielt. Dank versetzter Beginnzeiten haben Besucher:innen die Möglichkeit, mit Freund:innen und Familie gemütlich durch die Klagenfurter Altstadt zu schlendern und können gleichzeitig die einzigartige Chance nutzen, mehrere Konzerte an einem Abend zu genießen. Das alles unter freiem Himmel und bei kostenlosem Eintritt. Und wenn das Wetter einmal nicht mitspielen sollte: Stimmungsvolle Regen-Spielorte in diversen Kirchen und Kunstorten der Stadt stehen für jedes Konzert und jede Lesung bereit.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 7. Juli 2024