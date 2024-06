Die besten Ortsweine der Südsteiermark

Am Samstag, dem 15. Juni 2024, lädt der Weinbauverein Gamlitz zum zweiten Mal zur exklusiven Verkostung: „Gamlitz präsentiert - Ortsweine Südsteiermark“. Das Event findet in diesem Jahr im bezaubernden Ambiente des Fräulein Leni Hotel und Gasthaus in Gamlitz statt. Weininteressierte haben bei der Publikumsverkostung die Möglichkeit, hervorragende Ortsweine aus allen 5 Ortsweingebieten der Südsteiermark – Gamlitz, Ehrenhausen, Leutschach, Eichberg und Kitzeck-Sausal - zu verkosten.

Highlights sind die vier, von Sommelier Helmut Gramer präsentierten Masterclasses. Über den Tag verteilt werden Ortsweine aus allen drei steirischen Anbaugebieten - der Südsteiermark, der Weststeiermark und dem Vulkanland Steiermark - sowie auch einige Vertreter internationaler Herkunft unter fachlicher Anleitung verkostet. Eine einzigartige Gelegenheit, die hervorragende Qualität dieser „Kraft der Mitte“ aus dem steirischen DAC-System zu verkosten und zu vergleichen. Kulinarik aus dem Gasthaus im Fräulein Leni Hotel (Tischreservierung erbeten) und eine Verkostung der Siegerweine aus Sauvignon Selection by CMB 2024 runden die Veranstaltung ab. Weitere Infos: https://www.weinausgamlitz.at/

Teilnahmeschluss: 11. Juni 2024