Freuen Sie sich auf virtuose Kulturerlebnisse!

Der Carinthische Sommer von 6. Juli bis 4. August findet erstmals unter der Intendanz von Nadja Kayali statt, die unter dem Motto „persönlich“ das Publikum einlädt „Musik, die zu Herzen geht und Literatur, die den Geist anregt“, zu erleben.

So präsentiert das Festival erstmals literarische Aufträge zum Thema Freiheit von Autorinnen wie Anna Baar, Sabine Gruber und Julia Jost in kurzen Morgenkonzerten, die frei zugänglich sind. Lesungen und Gespräche mit Petra Morzé, Michael Maertens und Robert Menasse regen zum Nachdenken an.

Der diesjährige Festival Artist ist der Cellist Eckart Runge. Gemeinsam mit seinem Duo-Partner Jacques Ammon und dem Esmé Quartett kommt er zur Kammermusikwoche. Runge & Ammon versetzen mit ihrem Programm „Opium“ das Publikum in die Zwanziger Jahre und erzählen gemeinsam mit zwei Pantomimen als „Cello Cinema“ Geschichten mit Witz und Charme.

Teilnahmeschluss: 23. Juni 2024