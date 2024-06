Ein kleiner Prinz auf großer Reise

Der kleine Prinz“, produziert von der Broadway Entertainment Group, erwacht in einem zauberhaften, erstklassigen Bühnenstück zum Leben. Erleben Sie eine fantastische Besetzung mit entzückenden Charakteren und farbenfrohen Kostümen.



Die atemberaubende Adaption der französischen Nouvelle „Der kleine Prinz“ (Le Petit Prince) von Antoine de Saint-Exupéry, eines der meistverkauften und meistübersetzten Bücher aller Zeiten, ist im Juli 2024 als Sommergastspiel in der Oper Graz zu erleben. Gewinnen Sie als Club-Mitglied 50 x 2 Tickets für die Premiere und tauchen Sie ein in eine lebendige Welt aus Tanz, Musik, Videoprojektion und Akrobatik.

Die sehr eindringliche, groß angelegte Aufführung entführt in die kosmische Welt eines in der Wüste verirrten Piloten: Er trifft den kleinen Prinzen, der auf der Suche nach einem Schaf von einem Planeten zum anderen reist. Das Publikum begleitet den kleinen Prinzen auf seiner Reise, auf der er vielen wunderbaren Figuren begegnet, die durch Tanz, Gestik und Bewegung harmonisch miteinander kommunizieren.

Generationen auf der ganzen Welt lieben den „kleinen Prinzen“. Der Roman mit seiner unmissverständlichen Botschaft der Menschlichkeit wurde in 250 Sprachen übersetzt und mit unglaublichen 200 Millionen verkauften Exemplaren zum zweitbestverkauften Buch der modernen Geschichte.

Diese wunderschöne theatrale Umsetzung eines zeitlosen Klassikers hat vielen Menschen gezeigt, dass das Wesentliche fürs Auge meist unsichtbar ist. Lassen auch Sie sich verzaubern. Im Juli. In der Oper Graz.

Teilnahmeschluss: 18. Juni 2024