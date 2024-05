„Alles steht Kopf 2“: Kinospaß für die Familie

Haben Sie Lust auf ein ganz besonderes Kinoerlebnis? Die Kleine Zeitung und die Kleine Kinderzeitung laden Sie zu einer exklusiven Vorführung ins Dieselkino Lieboch. Disney-Pixars „Alles steht Kopf 2“ steht in den Startlöchern und Sie haben die einmalige Gelegenheit, Tickets für eine exklusive Kinovorstellung zu gewinnen.

In der Fortsetzung von Disney-Pixars Meisterwerk „Alles steht Kopf“ (Kinostart: 12. Juni) kehren wir zurück in den Kopf der nun frischgebackenen Teenagerin Riley. Genau in dem Moment, als das Hauptquartier – die Schaltzentrale ihrer Emotionen – abgerissen wird, um Platz für etwas völlig Unerwartetes zu schaffen: neue Emotionen! Freude, Kummer, Wut, Angst und Ekel, die seit Langem erfolgreich Rileys Kopf managen, sind sich nicht sicher, was sie fühlen sollen, als Zweifel auftaucht. Und es scheint, als ob sie nicht die einzige neue Emotion ist.

Dieses neue Abenteuer entführt Sie in eine Welt voller Gefühle und bietet tiefe Einblicke in die Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Ein Film, der gleichermaßen zum Lachen und Nachdenken anregt. Nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie.

Teilnahmeschluss: 6. Juni 2024