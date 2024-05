Kochen, plaudern, reflektieren, konzipieren, philosophieren – die „What Now!? KitchenTalks“ verbinden Kulinarik und Diskurs zu einem neuen Abend-Format, das ein Fixpunkt im Designmonat Graz 2024 ist. In einer eigens eingerichteten Küche im Festivalzentrum des Designmonat am Hornig Areal werden während des gemeinsamen Kochens Visionen und Thesen für ein besseres Leben entwickelt. „Rezepte“ gibt es dabei maximal für die zubereiteten Gerichte, alles andere darf prozesshaft, fragmentarisch, roh bleiben – wichtig ist, dass es gesagt, gehört und reflektiert wird. Kreative, Designschaffende, Institutionen, Produzent:innen, Kurator: innen und Fachleute aus allen Disziplinen sind eingeladen, ihre Ideen zu präsentieren, quer durch die Bank und über den Tisch gewissermaßen. Im Zentrum steht das gemeinsame Erleben, Denken und Genießen www.designmonat.at.

29. Mai | KitchenTalk #4 mit Bas van Bentum und Falk Kremzov vom What if? lab Amsterdam: „Rethinking Shared Spaces“ (auf Englisch)

31. Mai | KitchenTalk #5 mit Grafikdesigner Tomislav Bobinec: „Boris Bucan – Between Art and Design“

Wo: Die KitchenTalks finden im Designmonat Festivalzentrum am Hornig Areal, Wagner-Biro-Straße 39, statt.

Wann: 18 bis 22 Uhr.

