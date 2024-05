Sehnsucht, öffne dich!

Wandern im Thermen- & Vulkanland ist dank des milden Klimas ein wahrer Genuss zu jeder Jahreszeit. Zahlreiche Themenwanderwege warten auf Genusswanderer:innen und am Wegesrand laden gemütliche Einkehrstopps zur Pause.



So werden im Österreichischen Wanderdorf Bad Loipersdorf abwechslungsreiche Touren für alle Wanderbegeisterten geboten. Und auf 6000 Kilometern laden Radtouren ein, den Südosten der Steiermark zu entdecken. Die Burgen, Schlösser und historischen Städte lassen Augen strahlen. In den Gasthäusern, Buschenschänken und Erlebnismanufakturen entlang der Vulkanland Route 66 können die regionalen Schmankerl verkostet werden. Die sechs Thermen – die Parktherme Bad Radkersburg, die Therme der Ruhe Bad Gleichenberg, das Thermenresort Loipersdorf, das Rogner Bad Blumau, die Heiltherme Bad Waltersdorf und das H₂O Hotel-Therme-Resort – garantieren Entspannung und Wohlbefinden.

Mehr Infos zur Steirischen Roas finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Thermenlandgutschein finden Sie unter thermenlandgutschein.at.

Teilnahmeschluss: 9. Juni 2024