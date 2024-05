Open-Air-Kino und Public Viewing im Lesliehof

„What a Feeling“, die warmherzige und kluge Liebeskomödie eröffnet das diesjährige Sommerkino am 31. Mai um 21 Uhr. Gefühle jeglicher Ausprägung bestimmen das weitere Programm. Von der Lust zum unflätigen Schimpfen in „Kleine schmutzige Briefe“ (Sonntag, 2. Juni), von der Sehnsucht auf chillige, friedliebende Musik von „Bob Marley: One Love“ (Mittwoch, 5. Juni) oder von der Kraft des herzlichen Lachens in der neuesten französischen Komödie „Oh La La – Wer ahnt denn sowas?“ macht das Programm staunen.

Fußballfans aufgepasst! Am 14. Juni startet das Leslie Open mit dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft das Public Viewing im Lesliehof. Gemeinschaftsgefühl pur! Alle Fußballspiele in Kinoqualität unter freiem Himmel genießen. Keine Biertische und Bierbänke, sondern ein Ambiente mit Charme und Gemütlichkeit: Stühle und Getränke und Popcorn von der Kinobar und Köstlichkeiten von der Pop-up-Kitchen. Erstmals finden sich während der EM 2024 auch Kinderfilme mit Beginn um 18 Uhr im Programm wie „Findet Nemo“, „Little Miss Sunshine“, „E.T. – Der Außerirdische“ und viele andere Klassiker für Jung und Alt.

Weitere Informationen zum Leslie Open inkl. des Programms finden Sie hier.