Die besten Vibes der Stadt

Beim springfestival 2024 erwartet Sie eine beeindruckende Mischung aus elektronischer Kunst und Musik. Vom 29. Mai bis zum 2. Juni finden über 100 nationale und internationale Acts in verschiedenen spektakulären Locations statt.

Das springfestival-Opening am Mittwoch wird heuer im Bauteil D der Helmut List Halle stattfinden. Im Detroit freuen sich die Veranstalter auf die Superstars Lilly Palmer, dynamische DJ und Produzentin aus Deutschland, bekannt für ihre kraftvollen und energetischen Techno-Sets und Feliks Thielemann & Mathias Schwarz aka Super Flu mit ihren energiegeladenen Sets. Ein Highlight des Festivals wird das Open Air Concert der Hamburger Techno Marching Band MEUTE am Feiertag sein. Bekannt für ihre explosive Kombination aus Techno und Blasmusik, haben sie sich schnell zu einem weltweit gefeierten Phänomen entwickelt. Ihr Auftritt verspricht ein einzigartiges Erlebnis in der großartigen Kulisse der Kasematten am Grazer Schloßberg. Auch heuer ist das internationales Line-up großartig,unter anderemmit Laure Croft, Héctor Oaks, Wilkinson, Irène Drésel, Elektro Guzzi oder Nils Hoffmann. Aber nicht zu vergessen sind die Locals, die das Herz und die Seele des Festivals ausmachen. Stefan Sagmeister, der zweifache Grammy-Gewinner und vielfach ausgezeichnete Designer und Kreativdenker, wird sein Wissen und seine Erfahrungen zum Thema Glück in seinem Vortrag „now is better!“ im Rahmen der Electronic Lessons teilen. Diesjähriger Schwerpunk tist „Wellbeing“. Unter dem Motto „Glücklich sein“ werden verschiedene Aktivitäten angeboten, darunter Bewegung, Achtsamkeit und Meditation, Musik und Tanz in der „Body&Mind Oasis“ im Lendgarten.

Infos unter: springfestival.at

Teilnahmeschluss: 23. Mai 2024