Mit dem Sommer werden auch die Griller wieder ausgepackt. Mit Grillkursen von Yulia Haybäck und Grillspezialitäten von Kärntner Fleisch gelingt Ihnen die perfekte Grillerei!

Mit steigenden Temperaturen stehen die Gärten, Terrassen und Balkone wieder im Mittelpunkt kulinarischer Hochgenüsse. Der Geruch nach frisch Gegrilltem liegt in der Luft und weckt den Appetit eines jeden Fleischliebhabers.

Bei Yulias Grillkursen, wo deine Grillleidenschaft zur Meisterschaft wird, erfährst du Wesentliches für die perfekte Grillerei:

Du bist eine leidenschaftliche Hobby-Grillmeisterin oder ein Hobby-Grillmeister, die/der immer Neues probieren und sich weiterentwickeln möchte. Die Kurse erweitern dein Repertoire und vertiefen dein Verständnis für die Grillkunst. Zurück zu Hause fühlst du dich wie ein echter Grillprofi, bereit für neue Rezepte und beeindruckende Grillpartys. Neben der Erweiterung der Grill- und Kochkenntnisse stehen bei den Kursen natürlich Genuss, Spaß und das Miteinander im Fokus.

Die Hauptdarsteller jeder Grillfeier sind natürlich Schweinekotletts vom Schopf, Karree oder Bauch. Das Qualitätsprogramm Kärntner Schwein garantiert hier regionale Herkunft und beste Fleischqualität aufgrund kurzer Transportwege, da die Schweine von der Geburt bis zur Verarbeitung in Kärnten verbleiben. Aber auch Spieße, Cevapcici oder Spare Ribs sind Klassiker, welche stets in den vier Kärntner Fleisch-Märkten erhältlich sind. Neuerdings erfreut sich auch Kalbfleisch immer größer Beliebtheit unter den heimischen Grillmeistern.

Dry Aged Steaks vom Kärntner Rind sind ebenfalls einzeln portioniert und verpackt als Rumpsteak oder Ribeye, bzw. im Ganzen als Beiried oder Rostbraten in den Filialen von Kärntner Fleisch in Klagenfurt, St. Veit und Wolfsberg erhältlich (www.kaerntnerfleisch.at).

Gewinnspiel

Wir verlosen je 10x2 Plätze für 2 Grillkurse bei Yulia Haybäck mit Kärntner Fleisch.

Dienstag, 28. Mai um 17 Uhr 2024 in Yulia‘s Grillschule in Techelsberg (Teilnahmeschluss: 20. Mai)

Dienstag, 12. Juni um 16 Uhr 2024 in Yulia‘s Grillschule in Techelsberg (Teilnahmeschluss: 3. Juni)

Teilnahmeschluss: 20. Mai bzw. 3. Juni 2024