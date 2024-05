Zum Abschluss des diesjährigen Orgelfrühlings kommen mit „4D Barock“, wie bereits im vergangenen Jahr, Spezialist*innen der historischen Kammermusik aus den Zentren Europas zusammen, um unter der Leitung von Gunther Rost Werke von Georg Friedrich Händel neu zu beleuchten.

Wie von „4D Barock“ zu erwarten, verknüpft das Programm dabei Barockes mit zeitgenössischen Kommentaren: Diesmal träumt der in Berlin ansässige Komponist András Hamary in einer Auftragskomposition des Orgelfrühlings die Besetzung Orgel und Barockorchester, wie in einer Zeitreise, mit einem Tenorsaxophon weiter.

Und mit einem weiteren Saxophon-Solo schließt Lutz Koppetsch dann auch den Kreis zum Festivalmotto „Traumzeit“, indem er sein Instrument wie ein Digeridoo klingen lässt.

Teilnahmeschluss: 14. Mai 2024