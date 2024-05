Dramatiker|innenfestival Graz

Das Internationale Dramatiker|innenfestival Graz, veranstaltet vom DRAMA FORUM von uniT gemeinsam mit Next Liberty und TaO!-Theater am Ortweinplatz, lädt vom 21. bis 26. Mai 2024 unter dem Titel „UMKEHRBAR?“ ein, die Vielfalt der Theaterszene zu erleben. In einer Zeit voller Herausforderungen bietet das Festival einen Raum für Reflexion, gesellschaftlichen Diskurs und kreative Zukunftsentwürfe. Internationale Autor:innen, Theatermacher:innen und Künstler:innen erkunden aus unterschiedlichen Perspektiven den Wunsch nach Veränderung in einer Welt, die durch Klimawandel, Krieg und Zerstörung geprägt ist.

Das Festivalprogramm bietet ein vielfältiges Spektrum an Formaten, wie Inszenierungen, Performances, Walks, Lesungen, Workshops und Diskussionen, die zum Nachdenken anregen und zum aktiven Mitgestalten ermutigen. Unter anderem bildet das internationale Projekt „future.repair.machine“, das den Begriff Reparatur als vielschichtiges Werkzeug für Veränderung in unserer Gesellschaft begreift, einen wesentlichen Teil des Dramatiker|innenfestivals. Das Projekt betont einen guten Umgang miteinander, mit der Natur und mit den Ressourcen, die die Basis unseres Lebens bilden. Im Rahmen von future.repair.machine ist auch Rimini Protokoll Teil des Festivals und ermöglicht ungewöhnliche Sichtweisen auf unsere Wirklichkeit.

Weitere Informationen zum Festival finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 13. Mai 2024