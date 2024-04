Erleben Sie die perfekte Einstimmung auf den Sommer!

„La Notte Italiana – Italo Pop Non Stop“ kehrt am 29. Mai zurück in die Kasematten Graz. INSIEME präsentiert einen unvergesslichen Abend voller italienischer Hits, der Vorfreude auf laue Sommernächte und entspannte Tage am Strand weckt.

Vier außergewöhnliche Stimmen, Monika Ballwein, Christian Deix, Rene Velazquez-Diaz und Erik Arno, bieten eine äußerst unterhaltsame Show, die seit 2012 das Publikum begeistert. Begleitet von ihrer fantastischen Band, „Die Fabelhaften Pizza-Boys“, spannen sie den musikalischen Bogen von Al Bano bis zu Opernarien-Hits von Luciano Pavarotti. Von Volare bis Gente di mare. Ein Hit jagt den nächsten!

Die stimmungsvolle Location in den Kasematten Graz verspricht ein einzigartiges Ambiente über den Dächern der Grazer Altstadt. Mit einer mobilen Überdachung und neuer Verglasung ist die Schloßbergbühne wetterunabhängig und bietet einen unvergesslichen Rahmen für diese unvergessliche musikalische Reise nach Italien.

Teilnahmeschluss: 15. Mai 2024