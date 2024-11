Das Steirische Vulkanland ist bekannt für sanfte Hügel, ausgezeichnete Kulinarik und erlesene Weine. Wer die einzigartige Genusswelt dieser Region noch näher kennenlernen möchte, hat jetzt dazu eine einzigartige Gelegenheit. In der Erlebniswelt Wirtschaft des Genussguts Krispel in Hof bei Straden erfahren Sie in einer kurzweiligen Führung mehr über die zwei Kernprodukte dieser Region: Wein und Schwein. Und warum das eine so hervorragend zum anderen passt. Die Tourguides führen Sie durch das gesamte Genussgut und bringen Ihnen Weinkeller, Wollschweinstall und Basaltreiferäume näher. Im Anschluss an die Führung gibt es auch eine kommentierte Verkostung von drei Krispel-Weinen und drei Wollschweinprodukten. Club-Mitglieder dürfen sich jetzt besonders freuen, denn sie erhalten diese eineinhalbstündige Führung gratis. Zusätzlich gibt es noch 20 Prozent Rabatt auf das Wein- und Wollschweinsortiment im Ab-Hof-Verkauf an den Terminen (siehe unten). Alle Details zu den Terminen und zur Anmeldung finden Sie im Infokasten.