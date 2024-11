Tangomusik auf höchstem Niveau

„Pasión Tango“ großartige musikalische Interpretation der Tangomusik und nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise.

Freuen Sie sich auf eine musikalische Erzählung mit dem kongenialen Künstlerduo Friedrich Kleinhapl am Cello und Kim Barbier am Klavier. „Pasión Tango” ist eine Suche nach der ursprünglichen Kraft des Tangos – ungeschönt und ungeschliffen und später durch Astor Piazzolla transformiert zur ausdrucksstarken Kunstform des „Tango Nuevo”. Alles in allem ein großartiger Abend im Volkshaus Köflach.