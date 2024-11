Magische Nächte im Styrassic Park

Für alle Dino-Fans, ob groß oder klein, ist ein Besuch des Styrassic Parks bei Bad Gleichenberg ein unvergessliches Erlebnis - und das vor allem in den Abendstunden!

Wenn die Dunkelheit hereinbricht, entführt der Lichterzauber-Park von 15. November bis 6. Jänner seine Besucher in eine Welt voller Licht und Magie. Dieses Jahr geht die Reise noch tiefer: mitten ins Herz unseres Planeten! Stellen Sie sich vor, die mächtige Gaia, die griechische Göttin der Erde, erhebt ihre Stimme und lässt Sie die Welt mit neuen Augen sehen. In dieser zauberhaften Atmosphäre begegnen Sie auch Johann, dem Ursteirer - dem ersten Dinosaurieer weltweit, der in Lederhose und mit echtem Steirerherz jodelt! Ein majestätischer Flugsaurier zieht seine Kreise am Nachthimmel, während ein imposanter Eisbär, wie aus einem Märchen entsprungen, Sie zum Staunen bringt. Neben zauberhaften Lichtinsenzierungen warten weihnachtliche Köstlichkeiten wie Punsch und Glühwein sowie spannende Attraktionen wie das Kettenkarussel, der fliegende Teppich oder der Dinozug.