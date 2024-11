Alles, was es für ein gesundes Leben braucht

Vom 15. bis 17. November 2024 öffnen die Kärntner Messen ihre Türen zur „GESUND LEBEN“ Messe, die diesmal wieder in Kombination mit der Familienmesse sowie Brauchtumsmesse stattfindet. Als einzigartige Veranstaltung für alle Altersgruppen in Österreich verspricht die Messe ein abwechslungsreiches Programm rund um Gesundheit, Prävention, Wohlbefinden und Familienaktivitäten. Mehr als 330 Aussteller wie Institutionen, Unternehmen und Experten aus den Bereichen Familie, Gesundheit, Brauchtum, Kunst, Sport und Fitness laden dazu ein, aktuelle Trends und Entwicklungen zu entdecken. Abgerundet wird die Messe mit der „Spirit & Energetik LIVE“ – ein Format, das Besucher in die Welt der alternativen Heilmethoden und Energiearbeit einführt.

So lösen Sie Ihren Gutschein ein:

Gutschein ausschneiden/ausdrucken, ausfüllen und an der Kassa abgeben.

Gutschein direkt über Ihr Smartphone einlösen:

Ab sofort können Sie Kleine Zeitung Club-Gutscheine auch ganz bequem über Ihr Smartphone einlösen. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button und Sie gelangen direkt zu Ihrem Gutschein. Bitte folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie erst auf „Jetzt einlösen“, wenn Sie sich an der Kassa befinden und die Ermäßigung nutzen möchten. So haben Sie Ihre Kleine Zeitung Club-Gutscheine immer mit dabei. Um diese Funktion nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung auf kleinezeitung.at erforderlich, inklusive Hinterlegung Ihrer Kundennummer im Account.