Die fünf großen Künstlervereine im Steiermarkhof

Wie weit kann die Kreativität gehen, wenn Maschinen mitwirken? Die Ausstellung von 7. November bis 13. Dezember im Steiermarkhof lädt dazu ein, die Grenzen zwischen Mensch und Technologie neu zu überdenken. Kuratiert von der Kunsthistorikerin Tanja Gurke, bringt die Schau Werke von fünf renommierten Künstlervereinen zusammen und zeigt ein breites Spektrum, wie KI die Wahrnehmung der Kunst und ihre Rolle in der Gesellschaft beeinflusst. Der Bildungs- und Kulturreferent des Steiermarkhofs Prof. Johann Baumgartner betont, wie wichtig es ist, konventionelle Vorstellungen zu hinterfragen und neu zu definieren: „In diesem Balanceakt mit KI werden Menschen an die Grenzen des Erklärbaren herangeführt.“ Im Dialog mit Künstlicher Intelligenz werden aktuelle Fragen sichtbar, die nicht nur Künstler betreffen: Was bedeutet KI für die Zukunft der Kunst? Wie verändert sie unsere Erwartungen an Kreativität? Diese Ausstellung fordert dazu auf, die gesellschaftliche Bedeutung und die potenziellen Ängste im Umgang mit KI zu erforschen und damit auch gesellschaftliche Strukturen und Denkverbote zu reflektieren.

Weitere Infos: https://www.werkbund.at/