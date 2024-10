Hochwertiger Journalismus, wo und wann Sie möchten

Mehr als 70.000 Abonnent:innen sind überzeugt und lesen ihre Kleine Zeitung bereits digital. Und das aus gutem Grund: Denn bei uns steht die journalistische Qualität im Mittelpunkt. Denn gerade in einer Zeit, in der Informationen schnell und oft ungenau verbreitet werden, setzen wir auf verlässliche Berichterstattung und journalistische Verantwortung – ein wesentlicher Unterschied, gerade im Internet.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihr Printabo mit unserem digitalen Angebot aufzuwerten. Alle, die sechs- oder siebenmal pro Woche die gedruckte Ausgabe erhalten, bekommen jetzt das Digitalabo für nur 4 Euro im Monat – und die ersten sechs Monate schenken wir Ihnen noch dazu! So können Sie ohne Risiko erleben, welche Vorteile unser Digitalangebot bietet.

Mit dem Digitalabo haben Sie uneingeschränkten Zugriff auf alles, was zählt: Die aktuellsten Nachrichten aus Ihrer Region, dem ganzen Land und der Welt – immer und überall. Ob zu Hause, unterwegs oder im Urlaub: Sie bleiben informiert und verpassen nichts. Genießen Sie alle Plus-Artikel ohne zusätzliche Kosten, und nutzen Sie die digitale Zeitung als E-Paper, das in der App leicht zugänglich ist. Die App bietet Ihnen darüber hinaus eine Vielzahl an Funktionen, die das Lesen und Finden von Inhalten besonders bequem machen.

Erleben Sie die Qualität unserer Berichterstattung in Zukunft nicht nur auf Papier, sondern auch digital. Erweitern Sie Ihr Leseerlebnis, bleiben Sie immer auf dem Laufenden und profitieren Sie von unserem umfassenden Angebot. Entscheiden Sie sich jetzt für die perfekte Ergänzung zu Ihrem Printabo – für hochwertigen Journalismus, wo und wann Sie möchten.

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.