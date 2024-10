Mörderisch gute Unterhaltung in der Komödie Graz

Vorhang auf für „Mord an der Mur“, den zweiten Teil der spannenden „Grazer Geheimnisse“- Krimireihe, inszeniert von Stefan Moser.

In diesem wird die Freundschaft zwischen den Ermittlern Kitty Kasper und Friedl Semming auf eine harte Probe gestellt. Nach einem schockierenden Mordfall an der Mur gerät Kitty selbst unter Verdacht, als sie in der Mordnacht unweit der Leiche bewusstlos aus der Mur gefischt wurde – und zwar ohne Erinnerung an den Abend. Um ihre potenzielle Unschuld zu beweisen, verfolgt Kitty Kasper umgehend die heißeste Spur, die sie zu einem Grazer Naturschutzverein mit extravaganten Ideen rund um Umwelt und Identität führt. Eine kuriose Welt aus Umweltaktivisten, zwielichtigen Vereinsmitgliedern und bizarren Wettbewerben, bringt das Ermittlerteam an ihre Grenzen. Während Kitty tief in die Abgründe des stadtbekannten Vereins „Murmenschen“ eintaucht, verliert sie zunehmend die Kontrolle. Ist sie tatsächlich eine Mörderin? Oder steckt ein düsteres Netz aus Lügen und Verrat dahinter? Spannend, skurril und überraschend – „Mord an der Mur“ verspricht einen aufregenden Theaterabend.

Theaterverein: Herzblut

Autor: Martin Kroissenbrunner

Regie: Stefan Moser