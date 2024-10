Mountainfilm Graz 2024: Lange Nacht des Bergfilms

Vom 12. bis 16. November wird Graz zum Hotspot für alle Berg- und Naturbegeisterten. Beim internationalen Filmfestival Mountainfilm Graz 2024 werden auch heuer wieder die besten Filme rund um Alpinismus, Klettern, Natur und Kultur im Schubertkino und im Congress Graz präsentiert. Freuen Sie sich auf ein vielseitiges Programm, das nicht nur mit einzigartigen Filmprojektionen begeistert, sondern auch die Filmschaffenden persönlich auf die Bühne bringt. Höhepunkte des Festivals sind die Vorträge von zwei Hochkarätern. So beleuchtet Simon Messner in einem Multimedia-Vortrag die junge Kletterszene und Alexander Huber von den legendären „Huberbuam“ untermalt seine alpinistischen Erlebnisse mit einer besonderen Musikeinlage. Zum krönenden Abschluss des Festivals erwartet Sie die „Lange Nacht des Bergfilms“, bei der die besten Filme des Jahres ausgezeichnet und noch einmal in voller Länge gezeigt werden. Ein Pflichttermin für alle, die das Bergfieber gepackt hat!

Sichern Sie sich ab 16. Oktober Ihre Tickets zum 2für1-Preis und genießen Sie unvergessliche Tage voller beeindruckender Natur- und Bergerlebnisse.

Weitere Informationen unter www.mountainfilm.com