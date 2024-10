Die besten Stimmen der Südstaaten

Wenn die Sängerinnen und Sänger des Ensembles „The Christmas Gospel“ sowohl am Anfang als auch zum Ausklang des Konzertes ihre glasklare Stimme bis in die höchsten Register erheben, geht regelmäßig ein Schauer durch das Publikum. Das ist der unvergleichliche Geist des Gospels, den Sie als Club-Mitglied jetzt zum attraktiven 2für1-Preis hautnah erleben können. Gospel – Klassik und moderne Soulballaden – Gefühl und Temperament vereinigen sich bei den Konzerten von „The Christmas Gospel“ zu einem faszinierenden Erlebnis, das Sie garantiert in vorweihnachtliche Stimmung bringen wird.

Freuen Sie sich auf Gospels-Klassiker wie „Oh Happy Day“, „Amazing Grace“ und „When the Saints“, die selbstverständlich zum Repertoire des ausgezeichneten Ensembles gehören, das Sie begeistern wird.

Erleben Sie diese einzigartige Atmosphäre von heiterer Besinnlichkeit einer Gospel-Messe und sichern Sie sich rasch Ihre Tickets für die Auftritte von „The Christmas Gospel“. Für Club-Mitglieder gibt es ein ermäßigtes, aber limitiertes Kontingent.

Weitere Infos unter www.starlight-concerts.at