Winterfreude – Freizeitspaß…

…so abwechslungsreich ist der Winter in Kärnten.

Am 4. November startet die Winter Kärnten Card Saison 2024/2025. Es warten heuer 34 Ausflugsziele aus den verschiedensten Bereichen auf Ihren Besuch.

Die frische Winterluft bei einer Skitour auf die Gerlitzen genießen – mit den Bergbahnen die schönsten Winterwanderwege erkunden – entspannte Stunden in der Therme verbringen – in spannenden Museen sein Wissen erweitern – mit den Kindern dem Eislaufsport in einer Eishalle frönen – vergnügte Stunden in einer Trampolinhalle verbringen oder einfach bei einem Blick vom Pyramidenkogel die Seele baumeln lassen – die Kärnten Card bietet Erlebnisangebote und Wohlfühlmomente für jeden.

Vorteile der Kärnten Card:

Einmal zahlen

Freier Eintritt bei 34 Ausflugszielen gültig von 4. November 2024 bis 4. April 2025

6 Bonuspartner mit tollen Ermäßigungen

Alle Infos zu den Öffnungszeiten der Ausflugsziele unter www.kaerntencard.at.

Preise 2024/2025

Preise pro WINTER Saisonpaket (4.11.2024-4.4.2025):

Erwachsene: € 79

Senioren: € 75 (Jg. 1964 und davor)

Kinder: € 43 (2010–2018).

Kinder bis zum Jahrgang 2019 und jünger können die Ausflugsziele in Begleitung der Eltern oder Großeltern mit einer aufgeladenen Karte kostenlos benützen.

Beachten Sie die Öffnungszeiten unserer Kleine-Zeitung-Büros!