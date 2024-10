Erleben Sie die Graz99ers live zum Top-Preis!

Gemeinsam jubelt es sich besser! Nutzen Sie deshalb unsere tolle Club-Aktion und erleben Sie Ihre Graz99ers bei drei Heimspielen jetzt zum attraktiven Preis. Gegen Vorlage Ihrer Club-Karte erhalten Sie an der 99ers-Kasse am Spieltag zwei Eintrittskarten zum Preis von einer. Feuern Sie die Mannschaft der Moser Medical Graz99ers von der Tribüne aus an und erleben Sie Gänsehautmomente, wenn der Puck mit einem rasanten Tempo über das Eis des Merkur Eisstadions schlittert und jubeln Sie gemeinsam mit den Fans, wenn der Puck im gegnerischen Tornetz landet.



Kennen Sie übrigens schon die „U-18-Aktion“ der 99ers? Für alle Unter-18-Jährige mit orangem Kleidungsstück gibt es gratis Eintritt ins Stadion!