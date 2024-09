Von Varieté über Kino bis zum legendärsten Live-Club der Landeshauptstadt, in dem Chuck Berry, Johnny Cash, Rammstein, Deichkind oder die Fantastischen 4 gespielt haben, reicht die Orpheum-Geschichte der letzten 125 Jahre. Am Nationalfeiertag feiert die Kult-Location nun mit einer ganzen Reihe heimischer Top-Acts, darunter gleich mehreren Amadeus-Award-Preisträgern, Geburtstag. Mit Ina Regen wird beim Hausfestival am 26. Oktober 2024 eine der besten Stimmen des rot-weiß-roten Pop-Zirkus auftreten. Als Special Guests überbringt die Grazer Band Granada musikalische Geburtstagsgrüße. Mit „Anna Mabo & die Buben“ erobert eine der gewitztesten Singer-Songwriterinnen mit ihrem Trio erstmals die große Bühne im Orpheum. Alle Achtung aus Thal präsentieren an diesem Abend live und exklusiv ihr neues Album. Sie garantieren, dass zu ihren Liedern nicht nur Marie tanzt. Erwin & Edwin, ebenfalls mit neuem Longplayer am Start, werden dann mit vollem Blechbläser-Druck bei der Party so richtig einheizen. Damit nicht genug, sorgt auch auf der „HEAST!“-Bühne im Orpheum Extra ein Top-Lineup der Next Generation für fette Beats und Sounds. Mit dabei: die Rapperin Yasmo mit ihrer Klangkantine Light, Wiens Indie-Pop-Helden Hearts Hearts mit neuem Album, die Grazer Bands Kobrakasino, mittlerweile in Wien vor Anker, und Grand Hotel Schilling. Happy Birthday Orpheum, hoch sollst du leben! Das ganze Haus wird beben!