Tierische Abenteuer für die ganze Familie

Rund 300 Alpentiere, rasante Abfahrten und ein Spielpark zum Austoben sorgen für unvergessliche Erlebnisse am Wilden Berg Mautern. Hoch hinauf geht es ganz gemütlich: Entweder mit dem Sessellift oder alternativ mit dem Parkbus. Ein besonderes Highlight am Wilden Berg ist außerdem der WAIDBLICK: Von dieser Aussichtsplattform im Herzen des Hirschgatters lassen sich die darin lebenden Hirsche und Yaks besonders nah beobachten. Spannende Einblicke in die Welt der Greifvögel bietet die Flugschau, bei der man viel Wissenswertes über die Könige der Lüfte erfahren kann. Ganz nahe können Sie den Alpentieren bei den zahlreichen Tierfütterungen kommen und dabei viel lernen. Auf kleine Abenteurer warten im Spielpark weitere Attraktionen wie die Riesenrutsche, die Flug-Schaukel und der neun Meter hohe Hochsitz. Zurück ins Tal geht es dann entspannt über Wanderwege oder mit dem Sessellift. Wer es etwas abenteuerlicher mag, wählt die Sommerrodelbahn oder die Mountain-Karts. Unbedingt merken: Am 28. September starten die „Wilden Wochen“ mit kulinarischen Highlights!