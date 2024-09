Grazer Herbstmesse 2024

Bald wird das Messegelände wieder zuhause für die neuesten Trends: Auf mehr als 60.000 Quadratmetern finden Sie alles rund um Hausbau, Interior, Fashion und Design. Lassen Sie sich von den neuesten Wohnideen und nachhaltigsten Lösungen inspirieren.

Auch das Tanzbein wird geschwungen: Am 28. und 29. September verwandelt sich das Obergeschoß der Stadthalle in ein Tanzzentrum. Dabei können Sie an Workshops teilnehmen oder Aufführungen verschiedenster Tanzrichtungen bewundern. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Live-Acts und Frühschoppen sorgt zusätzlich für gute Stimmung.

Abenteuerlustige können sich beim Messe Bungy Jumping aus 140 Metern in die Tiefe stürzen und ihren Adrenalinspiegel in die Höhe treiben. Zusätzlich sorgt der größte Vergnügungspark der Steiermark mit Attraktionen wie Tagada, Break Dance und Autodrom für Unterhaltung. Täglich von 10 bis 24 Uhr können Sie sich in die Luft wirbeln lassen und danach bei einem erfrischenden Drink oder in der Gamefusion, bei unterhaltsamen Spielen, entspannen. Egal, ob Sie sich für Hausbau, Einrichtung, Spiele oder Musik interessieren – die Grazer Herbstmesse hat für alle etwas zu bieten!

