„Heilig‘s Blechle“: Der Brass Herbst ist wieder da!

Vom 27. September bis 25. Oktober 2024 findet im Stift Ossiach der Carinthische Brass Herbst statt und lässt auch heuer wieder mit einem aufregenden Mix aus bekannten Namen und neuen Talenten aufhorchen.

Seit 2009 treffen sich hier alle zwei Jahre die Größen der internationalen Musikszene. Dabei gelingt es, traditionelle und moderne Einflüsse auf spannende Weise zu vereinen. Den Auftakt macht am 27. September das Ensemble „Brass Boys“ mit ihrem Programm „The Sound of Austria“.

Ein weiteres Highlight ist der gemeinsame Auftritt der „Brass Band Kärnten“ mit der preisgekrönten Trompeterin Selina Ott am 6. Oktober.

Am 11. Oktober begeistert das Ensemble „Salaputia Brass“ mit virtuoser Leichtigkeit. Das Austrian Brass Consort bringt am 18. Oktober mit „Wasser und Musik“ ein spannendes Programm auf die Bühne, darunter das beeindruckende „Aquasonic“ von Hermann Delago. Und am 25. Oktober 2024 holt Mnozil Brass-Gründer Thomas Gansch für seine „Blasmusik Supergroup“ 21 der renommiertesten Brass-Musiker auf die Bühne (kein Rabattcode).

Tipp: Für Fans lohnt sich der Brass Pass. Er ermöglicht den Genuss von allen Konzerten zum Vorteilspreis von 145 Euro.