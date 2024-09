Vom Gletscher bis zum Meer: Dieses einzigartige Wandervergnügen können Sie am Alpe-Adria-Trail Kärnten erleben. Der Weitwanderweg führt über 43 Etappen und ca. 750 Kilometer und verbindet die drei Regionen Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch Venetien. Ein Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleibt. Einen Teil der Strecke - nämlich die siebente Etappe - können Sie jetzt gemeinsam mit anderen Wander- und Naturbegeisterten und einem tollen Rahmenprogramm erleben. Denn am 28. September findet wieder die Alpe-Adria-Trail-Herbstwanderung statt - eine ganztägige, geführte Wanderung, die von Mallnitz nach Obervellach führt. Freuen Sie sich auf ein musikalisches Rahmenprogramm mit einem Mix aus traditioneller und zeitgenössischer Musik, ausgezeichneten Alpen-Adria-Schmankerln und praktischen Shuttle-Transfers. Die Teilnahme ist kostenlos, aber begrenzt.

Gut zu wissen: