Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer

Der Oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer prägt nun schon seit Jahren den weltweiten Erfolg des Zeichentrickfilms „Der König der Löwen“: afrikanische Rhythmen und Klänge, gepaart mit monumentalen, epischen Melodien. Die ergreifenden Hits von Sir Elton John wie „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“ sind zeitlos und für die Ewigkeit komponiert. In ihren eindrucksvollen Performances hauchen Chor und Musiker den bekannten Figuren Leben ein. Die großartigen Stimmen der Star-Solisten faszinieren das Publikum mit ihrer Anmut und ihrem Können. Jeder Ton, den sie anstimmen, verleiht den Liedern eine unvergleichliche Tiefe. Tauchen Sie ein in die Geschichte des Löwenjungen Simba, der sich auf die Suche nach seinem Platz im Kreislauf des Lebens macht und mit der Kraft der Freundschaft alle Widrigkeiten überwindet.