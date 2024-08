„Wein, Mulbratl und Gesang“ in Weiz

Ein gschmackiges Fest erwartet alle Genussfreunde am 31. August in der Weizer Innenstadt. Und auch in der bereits 28. Auflage des bereits legendären „Mulbratlfests“ wird neben der Kulinarik auch die Unterhaltung großgeschrieben. Beim Genuss des „Mulbratl“, wie das „mürbe Fleisch“ – ein mageres, nach alter Tradition geräuchertes Karree – genannt wird, treffen damals wie heute Stadt und Land aufeinander: ein Gaumenschmaus aus der Oststeiermark. Denn in Kombination mit Spitzenweinen, erstklassigen Schnäpsen und schmackhaften Säften, ebenfalls aus dieser Region, kann man das Fest mit allen Sinnen erleben. Zudem wird mit eigenen Weiz Gläsern und Mulbratl-Brettern auf „nachhaltiges Feiern“ gesetzt.

Aber nicht nur Kulinarikfreunde kommen auf ihre Kosten. Das Mulbratlfest begeistert auch mit einem vielfältigen Musikprogramm. Denn beim Verkosten der besonderen Schmankerln im stimmungsvollem Ambiente in der Weizer Altstadt wird man von typischer steirischer Vorlksmusik begleitet. Für die kleinen Gäste gibt es von 15 bis 18 Uhr ein lustiges Kinderprogramm mit allerlei Parcours, Spielen, Bastelstationen und einer Bauernhof-Hupfburg.

