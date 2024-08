15 Jahre Klassik in Klagenfurt: Genießen Sie die letzten drei Konzerte in Form eines „Mini-Abos“. Für Club-Mitglieder zum ermäßigten Preis. Freuen Sie sich auf „Mythos Wagner“ am 31. August im Konzerthaus mit einem der international renommiertesten Sänger und Wagner-Tenor, Andreas Schager, und seiner Frau, der gefeierten Violinistin Lidia Baich. Es spielt unter dem Dirigat von Guillermo García Calvo das Kärntner Sinfonieorchester. Am 7. September begeistert das ungewöhnlich besetzte Trio „Brein, Schmid & Gansch“ das Publikum mit Kammermusik, die zwischen klassischem Klangideal, jazzigen Grooves und viel Eigenkompositorischem pendelt. Last but not least erwartet Sie am 14. September mit Lukas Sternath ein Rising Star unter dem Pianistenhimmel. Freuen Sie sich auf seine kraftvollen Interpretationen von Beethoven, Schumann und Liszt.

