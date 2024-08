Eruptionsfest: Zwischen Reben und Vulkanen

Weinfreunde aufgepasst: Am 24. August ab 13 Uhr findet am Weinhof Ulrich in St. Anna am Aigen das Eruptionsfest statt. Verkosten Sie die edlen Tropfen der Eruptionswinzer – von Gebietsweinen bis zur großen Lage – und genießen Sie die atemberaubende Landschaft der herausragenden Weinregion im südöstlichen Teil der Steiermark. Die Eruptionswinzer sind eine Gruppe von neun leidenschaftlichen Winzerpersönlichkeiten aus dem steirischen Vulkanland, die mit Individualität und Gemeinschaft außergewöhnliche Weine kreieren.

Die renommierte Küche des „Malerwinkl“, die süßen Köstlichkeiten von Zuckerbäcker „Einfach FiTZ“ und steirische Kaffeespezialitäten von der „Kaffeerösterei Maitz“ sorgen für Gaumenfreuden. Live-Musik von Chiara Maria Krabichler und Iris‘ Coffeeshop zaubern eine einzigartige Atmosphäre.

Tipp: Merken Sie sich auch das Sektgeflüster am 23. November 2024 im Weinschloss Thaller in Großwilfersdorf vor – Bühne frei für prickelnde Erlebnisse!

Weitere Informationen zum Fest finden Sie hier.

